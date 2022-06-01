Россияне безуспешно штурмуют Камышеваху, – Генштаб

Украинские воины продолжают гнать россиян из нашей земли. Те активно наступают на востоке страны.

Последние новости с фронта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером 2 июня. Одним из трудных направлений наступления русских оккупантов является Бахмутский.

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На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет,

– говорят в Генштабе.

При этом есть и такие направления, на которых российские захватчики не производят своих подлых наступательных действий. По информации Генштаба, говорится об Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском.

Ситуация на Бахмутском направлении

Еще 29 мая было заметно более активное движение россиян в сторону Бахмута и Славянска. Как известно, им нужно захватить всю область, но ВСУ оказывает на это мощное сопротивление. Несмотря на их активные действия там, им продвигаться всерьез до сих пор не удавалось.

Важна также трасса Бахмут – Лисичанск. Ведь ею можно доставлять гуммопомощь и усиление для наших бойцов и граждан в Северодонецке и Лисичанске. Трассу русские войска простреливали и хотели занять. Но ВСУ оттеснили их подальше.

При этом активные боевые действия были в направлениях Северодонецка и Бахмута еще вчера, 31 мая. Российские оккупанты продолжали применять артиллерию и минометы и проводили активные штурмовые действия.

Основное по возведению Генштаба за вечер 1 июня

Украинские военные сообщили, что российские оккупанты продолжают вести наступление в Северодонецке. Они пытаются прорваться штурмом в город и стирают его с лица земли. Врагу уже удалось взять под свой контроль восточную часть города.

Кроме того, они провоцируют на временно оккупированной территории Херсонщины. Во всем хотят обвинить ВСУ. В их форме приходят к жителям области и совершают над ними привычные для россиян зверства. Похищают и расправляются над сдающими их позиции.

Не прекращаются вражеские обстрелы. Своими ракетами российские оккупанты достают всю территорию Украины. На фронте и в районах боевых действий эти обстрелы продолжаются почти постоянно. В Генштабе сообщили, что наши позиции обстреливаются активно на Востоке и Юге.

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