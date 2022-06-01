Останні новини з фронту повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України на вечір 2 червня. Одним з важких напрямків наступу російських окупантів є Бахмутський.

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На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має,

– кажуть у Генштабі.

При цьому є й такі напрямки, на яких російські загарбники не проводять своїх підлих наступальних дій. За інформацією Генштабу, мовиться про Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Ще 29 травня помітили активніший рух росіян в бік Бахмута та Слов'янська. Як відомо, їм потрібно захопити всю область, але ЗСУ чинить цьому потужний спротив. Попри їхні активні дії там, їм просуватися серйозно досі не вдавалося.

Важливою також є траса Бахмут – Лисичанськ. Адже нею можна доставляти гумдопомогу та підсилення для наших бійців та цивільних у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Трасу російські війська прострілювали й також хотіли зайняти. Але ЗСУ відтіснили їх подалі.

При цьому активні бойові дії були в напрямках Сєвєродонецька та Бахмута ще вчора, 31 травня. Російські окупанти продовжували застосовувати артилерію та міномети й проводили активні штурмові дії.

Основне зі зведення Генштабу за вечір 1 червня

Українські військові повідомили, що російські окупанти продовжують вести наступ у Сєвєродонецьку. Вони намагаються прорватись штурмом до міста і стирають його з лиця землі. Ворогу вже вдалось взяти під свій контроль східну частину міста.

Окрім того, вони чинять провокації на тимчасово окупованій території Херсонщини. У всьому хочуть звинуватити ЗСУ. В їхній формі приходять до жителів області та чинять над ними звичні для росіян звірства. Викрадають і розправляються над тими, хто здавав їх позиції.

Не припиняються ворожі обстріли. Своїми ракетами російські окупанти дістають всю територію України. Натомість на фронті та в районах бойових дій ці обстріли тривають майже постійно. У Генштабі повідомили, що наші позиції обстрілюють активно на Сході та Півдні.

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