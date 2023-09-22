Тактика выжженной земли, – Гуменюк об атаках по Югу и использовании КАБов

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Ежедневно страдают жители Юга, по которому бьют как крылатыми ракетами, так и дронами и КАБами.

О ситуации в регионе и намерениях врага в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что оккупанты не теряют интереса к южным регионам.

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Атаки не утихают

По словам Натальи Гуменюк, вечером оккупанты направили очередной свой дрон-камикадзе. Его наши защитники сбили. Известно, что в результате боевой работы повреждения получило частное здание. Незначительные ранения получили два человека.

Также в Николаевской области 21 сентября отработали по разведывательному беспилотнику SuperCam. Это очередная демонстрация, что оккупанты собирают информацию, пытаются сосредоточить свои усилия на изучении в том числе систем ПВО, их расположении, а также подготовке подразделений Сил обороны, расположенных на правобережье.

Представитель ОК "Юг" добавила, что активность врага на правобережье чрезвычайна. Оккупанты делают акцент на авиации. Только за минувшие сутки россияне ударили по Бериславскому району 14 КАБами мощностью 500 килограммов тротилового эквивалента.

Это тактика выжженной земли, которую враг применяет против мирного населения,

– подчеркивает она.

Кроме того, вечером оккупанты ударили по Одесщине ракетой "Оникс" из берегового комплекса "Бастион". Последний расположен во временно оккупированном Крыму.

Иногда используют эти ракеты в направлении рекреационной зоны Одесщины. Это такое их любимое направление, которое они терроризируют системно, пытаясь вычислить способы защиты, в том числе противодесантной защиты Черноморского побережья,

– добавила она.

Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты попали в одно из зданий санатория. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Что известно об обстрелах Херсона и Николаева

Глава ОВА Александр Прокудин отметил, что За прошедшие сутки оккупанты совершили 82 обстрела. Враг выпустил 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Только по Херсону захватчики запустили 28 снарядов.

Он добавил, что из-за российской агрессии за минувшие сутки погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

К слову, с утра глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в ночь на 22 сентября в области работала ПВО. Правда, он пообещал о результатах работы рассказать позже.