Россияне бьют по Николаеву дронами: в городе слышали взрывы, пропал свет
- 19 декабря Россия атаковала Николаев ударными дронами, вызвав взрывы и перебои со светом.
- Тревогу объявили в 22:10, взрывы прозвучали в 22:18, 22:34, и 22:49, после чего начались перебои со светом.
Россия вечером 19 декабря атаковала Николаев ударными дронами. В городе прогремели взрывы, после чего начались перебои со светом.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Какие последствия взрывов в Николаеве 19 декабря?
Тревога в Николаевской области прозвучала в 22:10 19 декабря. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, движущихся к Николаеву.
БПЛА в направлении Николаева с юга!
– писали военные.
В 22:32 Воздушные силы призвали жителей Николаева направляться в укрытие. Примерно тогда, по данным корреспондентов 24 Канала, и раздались взрывы.
О громких звуках в Николаеве писал также и мэр Александр Сенкевич. По его данным, взрывы в городе слышали дважды: в 22:18 и в 22:34.
Также, по данным корреспондентов 24 Канала, в Николаеве частично исчез свет после атаки. В 22:49 в городе снова слышали взрывы.
Где ранее раздавались взрывы в Украине?
В Днепре 18 декабря прогремела серия взрывов. На город двигались вражеские дроны, после там наблюдается задымление.
Ночью того же дня под вражеской атакой оказался и Кривой Рог. Из-за вражеского обстрела в городе повреждено 14 жилых домов, заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП и газопровод, также ранены были 4 человека.
А 16 декабря взрывы раздавались в Киеве. Столица была под атакой российских беспилотников, там работала противовоздушная оборона.