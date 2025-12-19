Россияне бьют по Николаеву дронами: в городе слышали взрывы, пропал свет

Россия вечером 19 декабря атаковала Николаев ударными дронами. В городе прогремели взрывы, после чего начались перебои со светом.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

К теме Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области: есть много погибших и раненых

Какие последствия взрывов в Николаеве 19 декабря?

Тревога в Николаевской области прозвучала в 22:10 19 декабря. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, движущихся к Николаеву.

БПЛА в направлении Николаева с юга!

– писали военные.

В 22:32 Воздушные силы призвали жителей Николаева направляться в укрытие. Примерно тогда, по данным корреспондентов 24 Канала, и раздались взрывы.

О громких звуках в Николаеве писал также и мэр Александр Сенкевич. По его данным, взрывы в городе слышали дважды: в 22:18 и в 22:34.

Также, по данным корреспондентов 24 Канала, в Николаеве частично исчез свет после атаки. В 22:49 в городе снова слышали взрывы.

