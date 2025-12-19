Укр Рус
19 декабря, 22:41
Обновлено - 22:57, 19 декабря

Россияне бьют по Николаеву дронами: в городе слышали взрывы, пропал свет

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • 19 декабря Россия атаковала Николаев ударными дронами, вызвав взрывы и перебои со светом.
  • Тревогу объявили в 22:10, взрывы прозвучали в 22:18, 22:34, и 22:49, после чего начались перебои со светом.

Россия вечером 19 декабря атаковала Николаев ударными дронами. В городе прогремели взрывы, после чего начались перебои со светом.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Какие последствия взрывов в Николаеве 19 декабря?

Тревога в Николаевской области прозвучала в 22:10 19 декабря. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, движущихся к Николаеву.

БПЛА в направлении Николаева с юга! 
– писали военные.

В 22:32 Воздушные силы призвали жителей Николаева направляться в укрытие. Примерно тогда, по данным корреспондентов 24 Канала, и раздались взрывы.

О громких звуках в Николаеве писал также и мэр Александр Сенкевич. По его данным, взрывы в городе слышали дважды: в 22:18 и в 22:34.

Также, по данным корреспондентов 24 Канала, в Николаеве частично исчез свет после атаки. В 22:49 в городе снова слышали взрывы.

Где ранее раздавались взрывы в Украине?

  • В Днепре 18 декабря прогремела серия взрывов. На город двигались вражеские дроны, после там наблюдается задымление.

  • Ночью того же дня под вражеской атакой оказался и Кривой Рог. Из-за вражеского обстрела в городе повреждено 14 жилых домов, заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП и газопровод, также ранены были 4 человека.

  • А 16 декабря взрывы раздавались в Киеве. Столица была под атакой российских беспилотников, там работала противовоздушная оборона.