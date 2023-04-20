Россия будет накапливать ракеты, сейчас бьет управляемыми авиабомбами, – Игнат
Россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Так оккупанты пытаются компенсировать нехватку ракет, использованием "Шахидов" и управляемых авиационным бомб.
Однако прогнозировать дальнейшие действия россиян дело неблагодарное, да и вообще пока в их тактике ничего особенно не меняется. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Россияне атакуют гражданскую инфраструктуру беспилотниками и ракетами.
Они понимают, что мы тоже тратим запас ракет. Они истощают нашу противовоздушную оборону, бьют все чаще управляемыми авиационными бомбами,
– прокомментировал Игнат.
России не хватает ракет
На Пасху наблюдалась интенсивная активность тактической авиации россиян. Тогда прифронтовые территории Украины были атакованы авиационными ракетами и управляемыми авиационными бомбами.
Россияне производят ракеты довольно медленно, ведь это высокотехнологичный продукт, требующий длительного процесса и стоящий достаточно дорого. К тому же, на производство влияют санкции.
Спикер командования воздушных сил ВСУ предположил, что в этой ситуации россияне могут восстанавливать проекты производства ракет Х-50, которые несколько дешевле и, возможно, до них в России еще остались детали.
Будут производить их одновременно с управляемыми авиационными бомбами, являющимися относительно дешевыми средствами поражения. Речь идет о советских бомбах ФАБ-500, которые могут оснастить крыльями, GPS-навигацией и пускать по украинским передовым позициям.
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Враг атакует Украину дронами-камикадзе
- Ночью 19 апреля Россия выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе, 10 из которых удалось сбить противовоздушной оборону. Наталья Гуменюк отметила, что групповые атаки несколькими видами вооружения призваны спровоцировать работу украинского ПВО.
- 2 шахиды попали по территории Одесской области. К счастью, пострадавших не было. Россияне ударили в детский комплекс отдыха, ожидая, что там будут дети.
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