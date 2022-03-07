Россияне на блокпостах предупреждают: если ВСУ ударят по ним, они уничтожат всю улицу

Россияне в Киевской области настолько напуганы, что начали угрожать местным. Во время проверки на блокпостах предупреждают население: если ВСУ нанесут удар по их блокпостам – они уничтожат всю улицу.

Большое скопление техники наблюдается в лесу между Рубежовкой и Ворзелем. Вероятно, там расположен штаб оккупантов.

Обратите внимание Рубежовка на Киевщине – под оккупацией: в первый день захвата враг расстрелял детей

На заправке у Ирпеня путинская армия расстреляла Mercedes. В районе Ворзеля уничтожена железная дорога, в Буче оккупанты обустраивают блокпосты во дворах домов и жилых комплексов.

Обратите внимание, что ситуация в Бучанском районе на 7 марта остается сложной. Россияне обстреляли село Петрушки Киевской области, дома – в огне.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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