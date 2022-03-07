Велике скупчення техніки спостерігають в лісі між Рубежівкою та Ворзелем. Ймовірно, там розташований штаб окупантів.

Зверніть увагу Рубежівка на Київщині – під окупацією: у перший день захоплення ворог розстріляв дітей

На заправці біля Ірпеня путінська армія розстріляла Mercedes. Водночас в районі Ворзеля знищено залізницю, в Бучі окупанти облаштовують блокпости на подвір'ях помешкань та житлових комплексів.

Зауважте, що ситуація у Бучанському районі станом на 7 березня залишається складною. Росіяни обстріляли село Петрушки на Київщині, будинки – у вогні.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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