На полуострове почти каждый день раздаются взрывы, поэтому в российском обществе паника – они не планируют ехать туда на отдых. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Курортный сезон в Крыму "на паузе"

Самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов жалуется, что якобы за ним охотятся диверсанты и нескольких он уже поймал. Коллаборант стал беспокоиться о своей безопасности после ликвидации Ильи Кивы. По-видимому, за ним кортеж с охраной катается как у Владимира Путина, однако это не обезопасит от совершенных преступлений.

У них ощущение следующее: курортного сезона не будет. Кто в здравом уме туда поедет? Разве что будут раздавать путевки на предприятиях в России и ты можешь ехать только в пансионат в Крыму. Денег нет. Строительство остановилось. Никто не покупает новенькую недвижимость. Все хотят продать старую, спрос высок. Поэтому, извините, пока никому не нужно,

– отметил политтехнолог.

В России в отличие от Украины пропагандистская информация из телевизоров льется в головы из всех каналов. Они формируют другое мировоззрение. Россияне верят во все, что транслируется. Пропаганда выполняет 90% работы, что "победа России очень близко".

Любопытно! Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что российским оккупантам в 2024 году следует приготовиться к "сюрпризам", в том числе в Крыму. Украинские шпионы преследуют цель усилить разведывательные операции и осуществить диверсионные удары в глубине временно оккупированных территорий.

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