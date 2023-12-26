На півострові майже щодня лунають вибухи, тому в російському суспільстві паніка – вони не планують їхати туди на відпочинок. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Курортний сезон у Криму "на паузі"

Самопроголошений "глава Криму" Сєргєй Аксьонов жаліється, що буцімто за ним полюють диверсанти й декількох він вже зловив. Колаборант почав хвилюватися про свою безпеку після ліквідації Іллі Киви. Мабуть, за ним кортеж з охороною катається як у Владіміра Путіна, проте це не убезпечить від скоєних злочинів.

У них відчуття наступне: курортного сезону не буде. Хто при здоровому глузді туди поїде? Хіба що будуть роздавати путівки на підприємствах у Росії й ти можеш їхати тільки у зазначений пансіонат у Криму. Грошей нема. Будівництва зупинилися. Ніхто не купує нову нерухомість. Всі хочуть продати стару, попит високий. Тому, вибачте, поки нікому непотрібно,

– зазначив політтехнолог.

У Росії на відміну від України пропагандистська інформація з телевізорів ллється в голови зі всіх каналів. Вони формують інакше світобачення. Росіяни вірять у все, що транслюється. Пропаганда виконує 90% роботи, що буцім "перемога Росії дуже близько".

Цікаво! Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що російським окупантам у 2024 році слід приготуватися до "сюрпризів", зокрема у Криму. Українські шпигуни мають на меті посилити розвідувальні операції та здійснити диверсійні удари в глибині тимчасово окупованих територій.

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