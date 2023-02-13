Общая дальность поражения боеприпаса до 160 километров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и специалист по ПВО Андрей Крамаров.

Кстати Как работают крылатые бомбы GLSDB, которые может получить Украина: мощное видео

Что известно о бомбах GLSDB

GLSDB имеют хорошую боевую часть, которая весит около 100 килограммов. Для сравнения, боевая часть ракет, которые сейчас используют ВСУ для HIMARS, весит около 40 килограммов.

GLSDB является очень точной ракетой,

– сказал военный эксперт.

После Херсонской операции россияне поняли, что ВСУ могут поражать их логистические цепи с Крымом. Так, если на Крымском мосту еще раз случится "хлопок", то полуостров будет отрезан от России. А сухопутная дорога в Крым в какой-то момент будет полностью под огневым контролем ВСУ.

"Все, что останется врагу – использование морского сообщения для обеспечения Крыма всем необходимым", – отметил специалист по ПВО.

Крамаров рассказал о возможностях бомбы GLSDB: смотрите видео

Оккупанты боятся, что ВСУ будут применять GLSDB

Захватчики начали строить в Крыму и возле перешейка, который соединяет полуостров с материковой Украиной, значительные укрепления. Кроме того, оккупанты стягивают туда много вооружений, в том числе системы ПВО и дальнобойную артиллерию.

Враг готовится встречать нас на этом перешейке и предотвращать возможность нашего контроля над сухопутным коридором в Крым, потому что он важен как для жизнедеятельности непосредственно полуострова, так и для использования в военных целях,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, именно поэтому в начале войны главной целью оккупантов на Юге был проход через Мелитополь и установление контроля над сухопутным коридором.

Россия проводит ИПСО касательно GLSDB

В сети распространяется информация как управляемые бомбы GLSDB очень сложно изготавливать. Более того, сообщалось, что на поставку боеприпасов в Украину нужно 9 месяцев. Однако это не соответствует действительности.

Это все очень яркий пример ИПСО России,

– подчеркнул Крамаров.

Так, в конце прошлого года корпорация Boeing предложила Пентагону поставить управляемые бомбы Украине. В качестве аргумента корпорация приводила очень быстрое изготовление боеприпасов и наличие на складах большого количества необходимых компонентов. Речь идет о GBU-39 – авиационной бомбе, выполняющей функции боевой части и ракетных двигателях М26.

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Военный эксперт добавил, что, по словам представителей Boeing, эти боеприпасы будут в Украине уже в начале марта.