Российские террористы не перестают обстреливать Херсон: что происходит в тумане

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. В течение 26 декабря захватчики атакуют Херсон.

Жуткие детали о российской атаке рассказал Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА. Он сообщил, что атака на город длится более двух часов, передает 24 Канал.

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По состоянию на 20:32 Прокудин подчеркнул, что атака продолжается. Оккупанты атаковали город из разных видов оружия. Сейчас известно о 3 пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

Оккупанты атаковали Чернобаевку

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщают, что есть угроза атаки баллистики с Юга. Украинцев просят находиться в укрытиях гражданской защиты, вплоть до отбоя. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Днем 26 декабря российские оккупанты атаковали Чернобаевку. К сожалению, в результате атаки врага пострадали 4 человека.

Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в машине. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в собственном доме. Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель,

– говорится в сообщении.

Сейчас все пострадавшие – в больнице. Им оказывают необходимую помощь.