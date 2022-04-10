Россияне – больная нация, им нужна победа, – Гайдай о планах оккупантов до 9 мая

Российские захватчики мечтают отпраздновать 9 мая новыми "победами". Но ВСУ и украинский народ не дают им реализовать свои преступные планы.

9 мая – самый сакральный государственный праздник для российских оккупантов. Враг готов бросить много сил на то, чтобы приурочить к этой дате какую-то "победу" в войне с Украиной.

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Привязка к датам

Как отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, россияне привязаны к сакральным датам. Впрочем, если им не удастся воплотить свой план до 9 мая – они просто придумают новый праздник.

"Это больная нация. Им нужна победа. Если это не 9 мая, а например, что-то произошло 3 июня – ничего страшного. Они бы к 3 июня что-то придумали. Им все равно, что врать людям. Там же народ – просто биомасса», – сказал Гайдай.

Напомним, российские оккупанті перебрасыівают войска на Восток Украины, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

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