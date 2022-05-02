Россияне большими глазами смотрят на современное медоборудование и воруют его, – Гайдай

Российские оккупанти в Украине "прославились" неслыханным мародерством. Некоторые привычные для нас вещи они видят впервые и воруют себе.

Об очередном таком случае рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Россияне нацелились на медоборудование и разграбляют больницы региона в целом, передает 24 канал.

К теме Оккупантам удается хоть немного продвигаться только там, где они уничтожили все дотла, – Гайдай

История относительно больниц очень показательна. "Асвабадители" в виде орков приходят с огромными глазами, смотрят на сверхсовременное оборудование в больницах Луганщины, которое мы в прошлом году установили. Это аппараты типа МРТ или КТ ведущих мировых фирм. Это очень дорогое, современное и крутое оборудование,

– говорит Гайдай.

По его словам, есть даже соответствующие фото, на которых видно, как реагируют российские оккупанты на то, чего никогда в жизни еще не видели.

"Примечательно, что они не могут хоть как-то скрыть свое недоумение. Для них это что-то невероятное. А потом через несколько дней они это медицинское оборудование просто демонтируют и увозят. Везут себе в свою "прекрасную" какую-нибудь рашу или на оккупированные территории в Луганск. Там, кстати, с оборудованием очень большие проблемы", – отметил глава Луганской областной военной администрации.

Мародерство россиян в Украине

Факты воровства русских захватчиков на тех территориях, куда они безжалостно ворвались и оккупировали, просто поражают. Россиян удивляют чайники, стиральные машины, унитазы, привычная для украинцев еда. Например, когда Черниговщина была оккупированной, то глава областной военной администрации рассказывал, что российские оккупанты даже выносили пищу из погребов.

Как рассказывал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, на территориях временно оккупированной Херсонской области россияне начали промышленное мародерство. По его мнению, ситуация похожа на события, которые произошли в 90-е годы. Ведь враг массово отбирает у селян и предпринимателей технику, ворует зерно и делат другие бесчинства.

А медоборудование российские захватчики воруют в Украине уже не в первый раз. О похожей ситуации сообщали и в Мариуполе, находящемся в блокаде россиян. Советник мэра города Петр Андрющенко заявлял, что мародеры вывезли оттуда часть аппаратов ИВЛ.

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