Подробнее 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты привлекают немало сил и средств, а также строят фортификационные сооружения.

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Какая ситуация в Херсонской области

Депутат подчеркнул, что россияне усиливают войско на Херсонском направлении по логистическому и перевалочному маршруту: из Крыма через Геническ и Арабатскую стрелку.

Если раньше направляли усиление в сторону Запорожского направления, то сейчас в основном на Херсонский,

– заметил Хлань.

Долгий период оккупанты считали, что Херсонская область безопасный регион для комфортного пребывания. Однако все изменилось после 17 ноября 2023 года, когда морская пехота ВСУ официально заявила об успехах на левом берегу Днепра.

Теперь российские захватчики вынуждены привлекать больше солдат и военной техники, о чем свидетельствуют многочисленные атаки врага вблизи населенного пункта Крынки, которые украинские морпехи успешно отбивают.

Заметьте! 22 декабря украинские воины уничтожили на Юге сразу три российских истребителя Су-34. Воздушные силы намекнули, что их могли сбить с американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, россияне приступили к очередному этапу строительства фортификационных сооружений, которые уже располагаются на расстоянии 20 – 30 километров от побережья. Строительство началось еще год назад, а сейчас происходит усиление оборонных позиций.

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