Детальніше 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти залучають чимало сил та засобів, а також будують фортифікаційні споруди.

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Яка ситуація на Херсонщині

Депутат наголосив, що росіяни підсилюють військо на Херсонському напрямку за логістичним та перевалковим маршрутом: з Криму через Генічеськ та Арабатську стрілку.

Якщо раніше направляли підсилення в бік Запорізького напрямку, то зараз здебільшого на Херсонський,

– зауважив Хлань.

Довгий період окупанти вважали, що Херсонська область безпечний регіон для комфортного перебування. Утім, все змінилося після 17 листопада 2023 року, коли морська піхота ЗСУ офіційно заявила про успіхи на лівому березі Дніпра.

Тепер російські загарбники вимушені залучати більше солдатів та військової техніки, про що свідчать численні атаки ворога поблизу населеного пункту Кринки, які українські морпіхи успішно відбивають.

Зауважте! 22 грудня українські воїни знищили на Півдні відразу три російські винищувачі Су-34. Повітряні сили натякнули, що їх могли збити з американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Крім того, росіяни розпочали черговий етап розбудови фортифікаційних споруд, що вже розташовуються на відстані 20 – 30 кілометрів від узбережжя. Будівництво розпочалося ще рік тому, а зараз відбувається підсилення оборонних позицій.

Росіяни коять злочини на окупованій Херсонщині