Детальніше 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти залучають чимало сил та засобів, а також будують фортифікаційні споруди.
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Яка ситуація на Херсонщині
Депутат наголосив, що росіяни підсилюють військо на Херсонському напрямку за логістичним та перевалковим маршрутом: з Криму через Генічеськ та Арабатську стрілку.
Якщо раніше направляли підсилення в бік Запорізького напрямку, то зараз здебільшого на Херсонський,
– зауважив Хлань.
Довгий період окупанти вважали, що Херсонська область безпечний регіон для комфортного перебування. Утім, все змінилося після 17 листопада 2023 року, коли морська піхота ЗСУ офіційно заявила про успіхи на лівому березі Дніпра.
Тепер російські загарбники вимушені залучати більше солдатів та військової техніки, про що свідчать численні атаки ворога поблизу населеного пункту Кринки, які українські морпіхи успішно відбивають.
Крім того, росіяни розпочали черговий етап розбудови фортифікаційних споруд, що вже розташовуються на відстані 20 – 30 кілометрів від узбережжя. Будівництво розпочалося ще рік тому, а зараз відбувається підсилення оборонних позицій.
Росіяни коять злочини на окупованій Херсонщині
- Російські окупанти продовжують чинити звірства на лівобережній Херсонщині. Так, 2 – 8 озброєних загарбників ходять групами по вулицях чи заходять в будинки й запитують людей, починаючи від як справи й закінчуючи обшуками та розстрілами.
- Також росіяни вмовляють людей брати російські паспорти, адже інакше потрапити до лікарні дуже складно, а придбати ліки взагалі майже неможливо. Крім того, окупанти пильно стежать, аби місцеві нічого не фотографували.
- Росіяни вкотре показали відсутність людяності й вбили неповнолітнього хлопця на очах у батьків на території Каховського району. Заявляють, що буцім він сфотографував секретний об'єкт.
- Напередодні Різдва росіяни підступно атакували Херсон. Ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо, що 4 людини загинули, 9 дістали поранення, із яких 1 дитина.