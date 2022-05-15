Россияне бросили на Харьковское направление мобилизованных с оккупированных территорий

На Харьковское направление Россия бросает людей, мобилизованных на временно оккупированных территориях. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно информации, на Харьковском направлении российские войска направили основные усилия на удержание занятых позиций.

Важно Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили оставить позиции, – ISW

А также пытаются не дать продвинуться украинским защитникам к Государственной границе Украины.

На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Там добавили, что российские войска систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка.

Кроме того, оккупанты безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное.

Последние новости по Харьковскому направлению

Двух российских командиров армии обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Им заочно сообщили о подозрении, но их подопечные находятся в плену. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

ВСУ постепенно оттесняют врага от Харькова и освобождают населенные пункты области. Впрочем, россияне пытаются не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы.

В телеграме президент Украины Владимир Зеленский показал, что после себя оставили российские военные на Харьковщине. Их ежедневные обстрелы уничтожали все, что только можно было. Не обошлось и без детских аттракционов, где раньше раздавался громкий смех.

Вооруженные силы России взорвали три моста в Харьковской области, чтобы замедлить контрнаступление украинских военных. Сделали это, когда отступали.

Российские оккупанты ночью на 13 мая запустили ракету в Дергачевский дом культуры. Известно, что там местные жители обустроили гуманитарный штаб. Теперь гуманитарный штаб в Харьковской области уничтожен.

С каждым днем мы видим все больше доказательств зверств, которые совершали российские военные. Так, в освобожденном от оккупантов селении Степанки зафиксировали очередные доказательства бесчеловечного поведения захватчиков. В полиции показали, что после себя оставили российские военные в Харьковской области.

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