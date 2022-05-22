Россияне будут бросать всех, кого можно – Ступак о новых попытках наступления оккупантов

Россияне пытаются накопить технику на Юге, чтобы продвигаться в Запорожье. Они попытаются бросить против ВСУ все, что только есть.

Об этом рассказал бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, вряд ли россияне попытаются продвинуться в последний раз.

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Стратегически Украина уже победила

"Да, они будут пытаться (продвигаться - 24 канал) не раз и не два. Будут бросать все, что возможно, и выпускников своих вузов, и мобилизованных из оккупированного Донбасса", - отметил Иван Ступак.

Россияне это попытаются бросать свои войска в наступление, но его темпы угасают каждый день. Пока, по словам экструдника СБУ, кафиры видят, где пробивать оборону, поскольку у них много живой силы. Но это вопрос времени.

Стратегически Украина уже одержала победу, однако ее нужно еще подтвердить на тактическом уровне,

– заявил Иван Ступак.

Он добавил, что сейчас более 40 цивилизованных стран помогают Украине техникой, оружием, деньгами и на дипломатическом уровне – это тоже победа.

"То, что мы тактически теряем сейчас какие-то города или села – это, я уверен, на время, дни или недели. Такое уже было в нашей истории, и в этой войне. Будет возможность – сразу пойдем в контрнаступление и заберем их. Однако основная цель – сохранить жизнь наших военных, гражданских, технику и инфраструктуру», – сказал Иван Ступак.

Ситуация на передовой: последние новости

Россияне не покидают свои планы на Юго-Восточном направлении боевых действий, в частности на частично оккупированном Запорожье. Враг, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, сосредоточил основные силы и средства в районах Орехова и Гуляйполя.

Продолжают захватчики и обстрел Дергачевской общины в Харьковской области – готовят и из артиллерии, и из авиации. Они накрыли огнем почти все населенные пункты.

Украинские защитники крепко держат оборону и отвергают врага, нанося ему катастрофические потери. Вооруженные Силы Украины впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан".

По состоянию на 22 мая в Украине ликвидировано более 29 тысяч оккупантов. В то же время сожженной техники врага – тысячи.

Иван Ступак о новом наступлении кафиров: смотрите видео 24 канала