Про це 24 каналу розповів колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, навряд чи росіяни спробують просунутися востаннє.

Зверніть увагу Ворог на Запоріжжі посилює ППО та переміщує танки, ЗСУ нищить противника

Стратегічно Україна вже перемогла

"Так, вони намагатимуться (просуватися – 24 канал) не раз і не два. Кидатимуть все, що можливо, і випускників своїх вишів, і мобілізованих з окупованого Донбасу", – зазначив Іван Ступак.

Росіяни ще спробують кидати свої війська у наступ, але його темпи згасають кожного дня. Поки що, за словами експрацівника СБУ, окупанти бачать, де пробивати оборону, оскільки у них багато живої сили. Але це питання часу.

Стратегічно Україна вже отримала перемогу, однак її треба ще підтвердити на тактичному рівні,

– заявив Іван Ступак.

Він додав, що наразі понад 40 цивілізованих країн допомагають Україні технікою, зброєю, грошима та на дипломатичному рівні – це теж перемога.

"Те, що ми тактично втрачаємо зараз якісь міста чи села – це, я певен, на якийсь час, дні або тижні. Таке вже було в нашій історії, і в цій війні. Буде можливість – одразу підемо в контрнаступу і заберемо їх. Однак основна мета – зберегти життя наших військових, цивільних, техніку та інфраструктуру", – сказав Іван Ступак.

Ситуація на передовій: останні новини

Росіяни не полишають своїх планів на Південно-східному напрямку бойових дій, зокрема на частково окупованому Запоріжжі. Ворог, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, зосередив основні сили та засоби в районах Оріхова та Гуляйполя.

Продовжують загарбники й обстріл Дергачівської громади у Харківській області – гатять і з артилерії, і з авіації. Вони накрили вогнем майже всі населені пункти громади.

Українські захисники міцно тримають оборону та відкидають ворога, завдаючи йому катастрофічних втрат. Збройні Сили України навіть вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан".

Станом на 22 травня в Україні ліквідовано понад 29 000 окупантів. Водночас спаленої техніки ворога – тисячі.

Іван Ступак про новий наступ окупантів: дивіться відео 24 каналу