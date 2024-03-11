Поэтому как альтернативный вариант они могут усилить вербовку иностранцев в ряды российской армии. Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что Россия будет использовать любые способы, чтобы получить человеческий ресурс для войны.

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Воюют количеством

Также после так называемых выборов в России, по мнению Коваленко, обязательно пройдет мобилизация. Оккупантам понадобится примерно два месяца для того, чтобы полноценно сформировать резервы, новые подразделения.

Эти подразделения не будут достаточно подготовлены, но иностранцы, которые приезжают в Россию, тоже не имеют какой-то феноменальной подготовки. Россиянам не важно, какой уровень подготовки имеют мобилизованные, им важно количество. Они воюют именно количеством и продолжат вести войну не тактикой, стратегией или технологиями, а именно количеством,

– подчеркнул военный обозреватель.

Уже примерно в августе Россия будет иметь полностью готовые первые подразделения, резервы, которые сможет вводить в действие.

"Это катализирует наступательные действия, интенсивность боев по линии боестолкновения уже в конце августа – начале сентября 2024 года. К этому надо готовиться, поскольку это будет наиболее вероятный пиковый момент наступательных действий врага", – отметил Александр Коваленко.

Мобилизация в России: что известно