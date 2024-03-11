Поэтому как альтернативный вариант они могут усилить вербовку иностранцев в ряды российской армии. Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что Россия будет использовать любые способы, чтобы получить человеческий ресурс для войны.
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Воюют количеством
Также после так называемых выборов в России, по мнению Коваленко, обязательно пройдет мобилизация. Оккупантам понадобится примерно два месяца для того, чтобы полноценно сформировать резервы, новые подразделения.
Эти подразделения не будут достаточно подготовлены, но иностранцы, которые приезжают в Россию, тоже не имеют какой-то феноменальной подготовки. Россиянам не важно, какой уровень подготовки имеют мобилизованные, им важно количество. Они воюют именно количеством и продолжат вести войну не тактикой, стратегией или технологиями, а именно количеством,
– подчеркнул военный обозреватель.
Уже примерно в августе Россия будет иметь полностью готовые первые подразделения, резервы, которые сможет вводить в действие.
"Это катализирует наступательные действия, интенсивность боев по линии боестолкновения уже в конце августа – начале сентября 2024 года. К этому надо готовиться, поскольку это будет наиболее вероятный пиковый момент наступательных действий врага", – отметил Александр Коваленко.
Мобилизация в России: что известно
- После так называемых президентских выборов в России могут объявить всеобщую мобилизацию. Однако, по словам ветерана войны с Россией Евгения Дикого, подготовка мобилизованных потребует 4 месяца. А к середине апреля мобилизационный потенциал врага будет снижаться. К этому времени новые резервы еще не будут готовы, и именно в этот период появится окно возможностей для наступления ВСУ.
- Также, если новая волна мобилизации после выборов состоится, россияне смогут набрать в ряды своей армии 400 тысяч личного состава. Это может повлиять на наступательный потенциал оккупантов.
- Кроме того, российские власти пополняют свою армию иностранными наемниками. В частности Россия вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, ведь граждане этих стран имеют небольшой доход и соглашаются на условия российских рекрутеров.