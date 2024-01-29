В эфире24 Канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал, повлияет ли на решение диктатора о мобилизации массовое недовольство россиян. К слову, с начала полномасштабного вторжения зафиксировали 220 нападений на военкоматы.

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"Я не уверен в том, что Путину для введения мобилизации нужно ее объявлять. Она сейчас идет", – сказал Яковенко.

Есть ли необходимость мобилизации в России

Массовая мобилизация в России маловероятна, потому что просто мобилизационных ресурсов не хватит, в частности, вооружения и самое главное офицеров и сержантов.

Если брать общий мобилизационный резерв, то там миллионы людей, вот на это просто не хватит ресурсов, но, например, 300 тысяч без объявления мобилизации смогут набрать,

– добавил российский оппозиционный журналист.

Он предположил, что мобилизация на территории страны-агрессора будет иметь ползучий порядок. Тем более особой необходимости для этого, по мнению Яковенко, на самом деле нет.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что около 1000 – 1200 человек ежедневно присоединяются к российской армии по мобилизации или добровольно.

"Я думаю, что это будет ползучая мобилизация. Я не уверен в том, что будет скачкообразное увеличение этой цифры", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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