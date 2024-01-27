Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал эти протесты 24 Каналу. По его словам, это "свои" люди, на которых Кремль еще недавно опирался.
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"Для режима сложно воевать со "своими", потому что он достаточно гнилой и рыхлый внутри – не такой сильный, как кажется", – отметил Гудков.
Слабость Кремля ярко продемонстрировал бунт вагнеровцев, которые едва не свергли путинский режим. Но дело в том, что Евгений Пригожин не ставил себе такой цели – если бы поставил, то достиг бы.
Мобилизированные также могут развернуть оружие против Кремля
Путинский режим научился подавлять мирные протесты политически активных граждан, неспособных бороться вооруженно. В то же время мобилизованные россияне могут.
Мобилизированные мужчины этих женщин – матерей, жен – с оружием. Если что-то не то, не знаю, как там будут обстоять дела. Поэтому для власти это большая проблема,
– подчеркнул Гудков.
К слову, во время протестов в Башкортостане женщины призвали своих земляков вернуться домой "для защиты своей земли и своего народа". В Баймаке и Уфе прошли масштабные акции в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова.
Протесты жен мобилизованных в России: последние новости
- Стало известно, что 20 января в общественную приемную Владимира Путина приехали супруги российских военнослужащих. Женщины потребовали от главы Кремля подписать указ о демобилизации.
- В начале января по всей России состоялись одиночные пикеты за возвращение мобилизованных россиян. В то же время митингующие не осудили вторжение в Украину.
- В британской разведке считают, что первый митинг жен мобилизованных состоялся 7 ноября в Москве. Но полиция быстро разогнала протестующих.