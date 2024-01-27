Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал эти протесты 24 Каналу. По его словам, это "свои" люди, на которых Кремль еще недавно опирался.

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"Для режима сложно воевать со "своими", потому что он достаточно гнилой и рыхлый внутри – не такой сильный, как кажется", – отметил Гудков.

Слабость Кремля ярко продемонстрировал бунт вагнеровцев, которые едва не свергли путинский режим. Но дело в том, что Евгений Пригожин не ставил себе такой цели – если бы поставил, то достиг бы.

О чем идет речь. В течение 23–24 июня 2023 года ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным устроила мятеж в России. Боевики захватили военные объекты Ростова-на-Дону и дошли до Воронежа.

Однако по договоренности с Александром Лукашенко вагнеровцы свернули бунт, часть из них отправилась в Беларусь. Через два месяца, 23 августа, Пригожин и другие руководители ЧВК попали в авиакатастрофу над Тверской областью.

Мобилизированные также могут развернуть оружие против Кремля

Путинский режим научился подавлять мирные протесты политически активных граждан, неспособных бороться вооруженно. В то же время мобилизованные россияне могут.

Мобилизированные мужчины этих женщин – матерей, жен – с оружием. Если что-то не то, не знаю, как там будут обстоять дела. Поэтому для власти это большая проблема,

– подчеркнул Гудков.

К слову, во время протестов в Башкортостане женщины призвали своих земляков вернуться домой "для защиты своей земли и своего народа". В Баймаке и Уфе прошли масштабные акции в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова.

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