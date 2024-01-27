Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував ці протести 24 Каналу. За його словами, це "свої" люди, на яких Кремль ще нещодавно спирався.

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"Для режиму складно воювати зі "своїми", тому що він доволі гнилий і нестійкий усередині – не такий сильний, як здається", – зазначив Гудков.

Слабкість Кремля яскраво продемонстрував бунт вагнерівців, які ледве не скинули путінський режим. Але річ у тім, що Євгеній Пригожин не ставив собі такої мети – якби поставив, то досягнув би.

Про що йдеться. Упродовж 23–24 червня 2023 року ПВК "Вагнера" на чолі з Євгенієм Пригожиним влаштувала заколот у Росії. Бойовики захопили військові об'єкти Ростова-на-Дону й дійшли до Воронежа.

Однак за домовленістю з Алєксандром Лукашенком вагнерівці згорнули бунт, частина з них вирушила до Білорусі. Через два місяці, 23 серпня, Пригожин та інші керівники ПВК потрапили в авіатрощу над Тверською областю.

Мобілізовані також можуть розвернути зброю проти Кремля

Путінський режим навчився придушувати мирні протести політично активних громадян, які не спроможні боротися збройно. Водночас мобілізовані росіяни можуть.

Мобілізовані чоловіки цих жінок – матерів, дружин – зі зброєю. Якщо щось не те, не знаю, як там підуть справи. Тому для влади це велика проблема,

– наголосив Гудков.

До слова, під час протестів у Башкортостані жінки закликали своїх земляків повернутись додому "для захисту своєї землі й свого народу". У Баймаку й Уфі відбулись масштабні акції на підтримку засудженого активіста Фаїля Алсинова.

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