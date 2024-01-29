В етері 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав, чи вплине на рішення диктатора про мобілізацію масове невдоволення росіян. До слова, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували 220 нападів на військкомати.

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"Я не впевнений у тому, що Путіну для запровадження мобілізації потрібно її оголошувати. Вона зараз йде", – мовив Яковенко.

Чи є необхідність мобілізації у Росії

Масова мобілізація на Росії малоймовірна, тому що просто мобілізаційних ресурсів не вистачить, зокрема, озброєння і найголовніше офіцерів й сержантів.

Якщо брати загальний мобілізаційний резерв, то там мільйони людей, ось на це звичайно не вистачить ресурсів, але, наприклад, 300 тисяч без оголошення мобілізації зможуть набрати,

– додав російський опозиційний журналіст.

Він припустив, що мобілізація на території країни-агресора матиме повзучий порядок. Поготів особливої необхідності для цього, на думку Яковенка, насправді немає.

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що близько 1000 – 1200 осіб щодня приєднуються до російської армії за мобілізацією чи добровільно.

"Я думаю, що це буде повзуча мобілізація. Я не впевнений у тому, що буде стрибкоподібне збільшення цієї цифри", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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