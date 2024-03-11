Тому як альтернативний варіант вони можуть посилити вербування іноземців до лав російської армії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що Росія використовуватиме будь-які способи, щоб дістати людський ресурс для війни.

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Воюють кількістю

Також після так званих виборів в Росії, на думку Коваленко, обов'язково пройде мобілізація. Окупантам знадобиться приблизно два місяці для того, щоб повноцінно сформувати резерви, нові підрозділи.

Ці підрозділи не будуть достатньо підготовлені, але іноземці, які приїжджають до Росії, теж не мають якоїсь феноменальної підготовки. Росіянам не важливо, який рівень підготовки мають мобілізовані, їм важлива кількість. Вони воюють саме кількістю і продовжать вести війну не тактикою, стратегією або технологіями, а саме кількістю,

– підкреслив військовий оглядач.

Вже приблизно у серпні Росія матиме повністю готові перші підрозділи, резерви, які зможе вводити у дію.

"Це каталізує наступальні дії, інтенсивність боїв по лінії боєзіткнення вже наприкінці серпня – початку вересня 2024 року. До цього треба готуватися, оскільки це буде найбільш вірогідний піковий момент наступальних дій ворога", – зазначив Олександр Коваленко.

Мобілізація в Росії: що відомо