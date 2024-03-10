Ветеран війни з Росією Євген Дикий у розмові з 24 Каналом охарактеризував мобілізаційний потенціал ворога. Він назвав, коли для українських оборонців може відкритися вікно можливостей, аби змінити хід війни.

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"Я вважаю, що запас техніки в них (росіян – 24 Канал) вичерпується швидше, ніж запас людей", – сказав він.

Мобілізаційний потенціал Росії

За словами Дикого, в Росії призупинена примусова мобілізація і відправка на фронт відбувається за так званим контрактом. Але вона вже просіла, а необхідний потенціал вичерпаний.

"Якщо влітку 2023 року вони набирали біля 30 тисяч на місяць на контракти, то потім ця цифра впала до 20 тисяч, а сьогодні це максимум 10 тисяч, а то й менше щомісяця, а це вже абсолютно не покриває тих втрат, які вони за цей же час несуть", – сказав він.

Мобілізація іноземців теж не дає ефекту, оскільки ті мають ще гіршу підготовку, аніж мобілізовані росіяни. Але Росія продовжить це робити, бо така "сила" є дешевшою.

Так, раніше у ГУР зазначали, що Росія наразі активно вербує жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Їм брешуть про так звану охорону, а не участь у бойових діях, і обіцяють 1,5 – 2 тисячі доларів – це для іноземців з невеликим доходом є досить привабливою пропозицією.

Останній час росіяни почали примусово вербувати індусів, непальців. Обманом змушують підписувати контракти на так звану "СВО" та влаштовують облави,

– зазначив ветеран війни.

На думку Дикого, як тільки в Росії закінчаться так звані "вибори", масова роздача повісток відновиться. Ситуація буде схожа на період весни 2022 року, коли окупантам вдалося зібрати 450 тисяч живої сили і кинути їх на фронт для стримування наших бійців.

Інше питання – якщо роздача цих повісток розпочнеться вже наступного дня після виборів, то ще буде 4 місяці до того, як ця хвиля з'явиться на фронті. Це вікно можливостей для українських сил.

"Я абсолютно поділяю прогноз, що десь до середини квітня видихнеться наступальний потенціал того, що повзе на нас зараз. Тобто вони закінчаться, а нові ще не доїдуть і в нас відкривається вікно можливостей переходити знов до нашого наступу. Але питання з нашою мобілізацією. Якщо ми його не вирішимо, то пропустимо те саме вікно можливостей", – додав ветеран війни.

Мобілізація в Росії: що наразі відбувається