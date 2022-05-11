Россияне будут вынуждены оттягивать силы из Харьковской области, – в МВД назвали причину

Сейчас российские оккупанты усиливаются на Востоке Украины, в частности, концентрируются на Изюмском направлении. В то же время, на севере Харьковской области захватчикам угрожает серьезная опасность от Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он отметил, что сейчас ключевой задачей российских оккупантов является окружение наших войск на Востоке.

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Впрочем, как он отметил, на самом деле сейчас российские войска истощены. По его мнению, уже через неделю у захватчиков назреет критическая ситуация.

Проблема на севере Харьковщины

По словам Андрусива, у оккупантов возникла очень серьезная проблема на севере Харьковской области. На этом направлении наши войска создают для них серьезную угрозу, так как могут перерезать им тыл.

Россияне будут вынуждены оттягивать силы на Харьковщине, чтобы сдерживать нас по другим направлениям. В то же время, не думаю, что они смогут это сделать, поскольку уже фактически применили все, что у них было, а ощутимых результатов не достигли,

– заметил Андрусов.

Отказываются воевать

Кроме того, советник подчеркнул, что уже сейчас многие оккупанты отказываются идти в атаку. Россия даже начала перебрасывать высшее военное командование прямо на линию фронта, чтобы они мотивировали захватчиков воевать.

"То, что россияне не достигли своих целей – тотально деморализует их армию", – подчеркнул советник.

Цена продвижения

Он также пояснил, что сейчас продвижение оккупантов происходит ценой стирания с лица земли населенных пунктов. То есть тогда нашим военным просто негде обороняться, поэтому они вынуждены отходить.

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По словам советника, такие действия занимают у оккупантов недели. Именно поэтому это долго не продлится, поскольку у них просто не останется сил и возможности воевать.

Изменение тактики

По мнению Андрусива, уже через неделю оккупанты изменят свою тактику, и начнется "ползучая оккупация". То есть они прекратят атаковать на всех фронтах, в то же время будут медленно сосредотачиваться на каждом отдельном пункте.

Думаю, они уже отказались от захватов Украины. Вероятно, до конца мая сосредоточатся на тех захваченных рубежах. Их логика будет заключаться в том, чтобы выдавать за победу то, что им уже удалось захватить,

– подчеркнул советник.

Работа над контратаками

Андрусив добавил, что сейчас ведется активная работа по отвоеванию украинских территорий. По его мнению, ситуация также будет меняться от того, как наши военные будут усиливаться западным вооружением.

"Мы это видим уже. Всю неделю продолжаются серьезные контрнаступления на Харьковщине", – подчеркнул советник.

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