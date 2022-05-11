Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що зараз ключовим завдання російських окупантів є оточити наші війська на Сході.

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Утім, як він зазначив, насправді зараз російські війська виснажені. На його думку, уже через тиждень у загарбників назріє критична ситуація.

Проблема на півночі Харківщини

За словами Андрусіва, в окупантів виникла дуже серйозна проблема на півночі Харківської області. На цьому напрямку наші війська створюють дня них серйозну загрозу, оскільки можуть перерізати їм тил.

Росіяни будуть змушені відтягувати сили на Харківщині, аби стримувати нас на інших напрямках. Водночас, не думаю, що вони зможуть це зробити, оскільки вже фактично застосували все, що в них було, а відчутних результатів не досягли,

– зауважив Андрусів.

Відмовляються воювати

Крім того, радник наголосив, що вже зараз багато окупантів відмовляються йти в атаку. Росія навіть почала перекидати вище військове командування безпосередньо на лінію фронту, аби вони мотивували загарбників воювати.

"Те, що росіяни не досягнули своїх цілей – тотально деморалізує їхню армію", – наголосив радник.

Ціна просування

Він також пояснив, що зараз просування окупантів відбувається ціною стирання з лиця землі населених пунктів. Тобто тоді нашим військовим просто немає, де оборонятись, тому вони змушені відходити.

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За словами радника, такі дії займають в окупантів тижні. Саме тому це довго не триватиме, оскільки у них просто не залишиться сил та змоги воювати.

Зміна тактики

На думку Андрусіва, вже через тиждень окупанти змінять свою тактику, і почнеться "повзуча окупація". Тобто вони припинять атакувати на усіх фронтах, водночас повільно зосереджуватимуться на кожному окремому пункті.

Думаю, що вони вже відмовились від захоплень України. Ймовірно до кінця травня зосередяться на тих рубежах, які вже загарбали. Їхня логіка полягатиме в тому, аби видавати за перемогу те, що їм вже вдалось захопити,

– наголосив радник.

Робота над контратаками

Андрусів додав, що зараз ведеться активна робота щодо відвоювання українських територій. На його думку, ситуація також змінюватиметься від того, як наших військових підсилюватимуть західним озброєнням.

"Ми це бачимо вже. Увесь тиждень тривають серйозні контрнаступи на Харківщині", – підкреслив радник.

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Ситуація на Харківщині: коротко