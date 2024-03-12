Когда россияне завершат строительство новой железной дороги: Свитан назвал приблизительный срок

Россияне не прекращают попыток запустили железную дорогу с оккупированных территорий в Россию. Строительство железной дороги через Мариуполь затянулось из-за ударов ВСУ, однако работу сейчас возобновили.

Для Сил обороны это может стать вызовом, ведь поразить готовую железную дорогу будет гораздо сложнее. Когда россияне могут завершить строительство 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Активизация строительства железной дороги

Российские оккупанты возобновили попытки достроить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Мариуполем и Волновахой. Для россиян это очень важный логистический путь на случай разрушения Крымского моста.

За последние несколько недель россияне очень интенсивно начали строить железную дорогу. Туда загнали чуть ли не десять железнодорожных военных бригад, которые кладут полотно, причем довольно быстро,

– отметил Роман Свитан.

Кроме того, российские оккупанты возобновили строительство моста через реку Кальмиус, который ранее повредили украинские Силы обороны. На это направление, вероятнее всего, россияне подтянули системы ПВО, известно, что там оккупанты также возвели укрытия и блиндажи, продолжая работу по восстановлению.

"Дорога к лету уже может быть готова у россиян. Эта железная дорога соединяет Ростов, Мелитополь и Джанкой по сухопутному коридору. Тем более в последнее время проводят активные мероприятия для запуска комбината Ильича в Мариуполе", – отметил Свитан.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

Это крупнейшее предприятие Приазовья и Донецкой области, а также одно из крупнейших металлургических предприятий на территории бывшего СССР и ранее один из крупнейших экспортеров Украины. Он расположен в Мариуполе.

Россияне захватили комбинат после оккупации города. Сейчас он находится под контролем кадыровцев.

Сейчас россияне ищут несколько сотен новых работников для того, чтобы запустить комбинат. Хотя вряд ли им это удастся, ведь в Мариуполе постоянные перебои с электроэнергией, поэтому работа комбината не сможет быть полноценной.

Интересно добавить, что мост через Кальмиус важного гражданского значения он не имеет, потому что фактически соединяет промзону ММК Ильича, где проложили железную дорогу, с трассой в сторону Донецка.

Россияне строят железную дорогу в Мариуполе: что известно