Враг усилил атаки пехотой на Таврическом направлении: с десяток оккупантов сдались в плен

На Таврическом направлении россияне безуспешно пытались наступать. На этом участке фронта произошло 55 боевых столкновений.

Оккупанты увеличили количество штрумов с участием пехоты на Таврическом направлении. Об этом рассказал Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Оборона Марьинки и Авдеевки, наступление в Мелитополе

Впрочем, все попытки атак обернулись для противника большими потерями. Так, враг потерял за сутки 440 человек живой силы и 9 единиц военной техники. Еще примерно с десяток оккупантов сдались в плен.

Наши защитники мужественно противостоят россиянам на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Там оккупационные войска вели напрасные штурмовые действия в районах Степового, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки. Силы обороны 25 раз отражали наступления оккупантов.

На Марьинском направлении защитники отбили 11 атак – в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении враг трижды вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара и к западу от Старомайорского.

В Запорожье противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного и к западу от Вербового.

Между тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.