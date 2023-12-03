Враг усилил атаки пехотой на Таврическом направлении: с десяток оккупантов сдались в плен
Источник:Командующий Тарнавский
На Таврическом направлении россияне безуспешно пытались наступать. На этом участке фронта произошло 55 боевых столкновений.
Оккупанты увеличили количество штрумов с участием пехоты на Таврическом направлении. Об этом рассказал Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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Оборона Марьинки и Авдеевки, наступление в Мелитополе
Впрочем, все попытки атак обернулись для противника большими потерями. Так, враг потерял за сутки 440 человек живой силы и 9 единиц военной техники. Еще примерно с десяток оккупантов сдались в плен.
Наши защитники мужественно противостоят россиянам на Марьинском и Авдеевском направлениях.
Там оккупационные войска вели напрасные штурмовые действия в районах Степового, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки. Силы обороны 25 раз отражали наступления оккупантов.
На Марьинском направлении защитники отбили 11 атак – в районах Марьинки и Новомихайловки.
На Шахтерском направлении враг трижды вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара и к западу от Старомайорского.
В Запорожье противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного и к западу от Вербового.
Между тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
У оккупантов есть угрожающие планы по Запорожскому направлению
- На Юге враг пытается проводить контрнаступательные действия, в частности, он активизировался на Токмакском направлении.
- Как объяснил военный эксперт Давид Шарп, российская оборонная доктрина предусматривает контратаки при первой возможности. Поэтому оккупанты контратакуют даже на местном уровне и малыми силами.
- В результате контрнаступления ВСУ удалось вклиниться в российскую оборону в направлении Токмака, Роботиного и Вербового. Впрочем, по словам Шарпа, любое вклинивание имеет и обратную сторону. Когда оно становится статическим – его удобно атаковать.
- Сейчас россияне пытаются реализовать наступление с фланга и "в лоб". Однако пока эти атаки не имеют успехов и не масштабны.
- Однако, если враг подтянет дополнительные резервы, ситуация здесь может стать похожей на происходящее возле Авдеевки.