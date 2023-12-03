Окупанти збільшили кількість штрумів за участі піхоти на Таврійському напрямку. Про це розповів Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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Оборона Мар'їнки та Авдіївки, наступ у районі Мелітополя
Втім, усі спроби атак обернулися для противника великими втратами. Так, ворог втратив за добу 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Ще приблизно з десяток окупантів здалися у полон.
Наразі наші захисники мужньо протистоять росіянам на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Там окупаційні війська вели марні штурмові дії в районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки. Сили оборони 25 разів відбивали наступи окупантів.
На Мар’їнському напрямку захисники відбили 11 атак – у районах Мар’їнки та Новомихайлівки.
На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара та на захід від Старомайорського.
На Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного та на захід від Вербового.
Тим часом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Окупанти мають загрозливі плани щодо Запорізького напрямку
- На Півдні ворог намагається проводити контрнаступальні дії, зокрема, він активізувався на Токмацькому напрямку.
- Як пояснив військовий експерт Давид Шарп, російська оборонна доктрина передбачає контратаки при першій можливості. Тому окупанти контратакують навіть на місцевому рівні та малими силами.
- Унаслідок контрнаступу ЗСУ вдалося вклинитися в російську оборону в напрямку Токмака, Роботиного та Вербового. Втім, за словами Шарпа, будь-яке вклинювання має й зворотний бік. Коли воно стає статичним – його зручно атакувати.
- Наразі росіяни пробують реалізувати наступ з флангу та "в лоб". Однак поки ці атаки не мають успіхів та не є масштабними.
- Однак, якщо ворог підтягне додаткові резерви, ситуація тут може стати схожою на ту, що відбувається біля Авдіївки.