Россияне цинично обстреливают Харьков: четверо погибших и много раненых
Источник:Олег Синегубов в телеграме
Российские оккупанты продолжают цинично атаковать с воздуха жилые районы Харькова. В результате обстрелов врага погибли 4 мирных жителя и еще 10 получили ранения.
Об этом 13 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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В течение дня оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения,
– отметил он.
Глава ОВА указал, что интенсивные артиллерийские удары фиксировали на:
- Северной Салтовке;
- 602-м микрорайоне;
- ХТЗ;
- поселке Жуковского.
"К сожалению, в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя и 10 получили ранения", – добавил он.
Олег Синегубов подчеркнул, что российские оккупанты постоянно и хаотично наносят удары по жилым районам и призвал людей не пренебрегать сигналами тревоги.
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