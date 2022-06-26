Россияне цинично врут об обстреле Киева, обвиняя Украину в "постановке"

Утром 26 июня, во время воздушной тревоги, россияне ударили по 9-этажке, в результате чего пострадали мирные люди. Теперь оккупанты и прихвостни Кремля цинично врут по поводу своего поступка.

В прокремлевских телеграм-каналах распространяют вбросы о взрывах в Киеве. По версии одного из российских телеграм-каналов, одной из целей в Киеве был завод "Артем", который производит ракетное вооружение, а украинцы якобы показывают все не так, как есть.

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Россияне извращают информацию

Утром 26 июня российская ракета попала в крышу 9-этажки. В результате 3 верхних этажа завалились и под завалами оказались мирные жители дома. Начался пожар. Из дома, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

В общей сложности пострадали по меньшей мере 4 человека, которых госпитализировали в больницы. Из-под завалов достали 3 человек, среди них: 7-летняя девочка, ее мама и еще одна женщина, которая оказалась гражданкой России. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. И неизвестно, сколько еще людей находится под завалами и в каком они состоянии.

Теперь российские пропагандисты пытаются обернуть эту информацию в свою пользу и извращают ее. Мол, украинская сторона пытается выдать за цели ракетных ударов жилые дома, хотя хорошие россияне стреляли по заводу, который неподалеку. Очевидно, приспешники Кремля не понимают, что для Украины важнее. Вторгаться на территорию чужой страны, разрушать ее военную инфраструктуру и насильно устанавливать свои правила на территории соседнего суверенного государства – это плохо. Разрушать ее гражданскую инфраструктуру и уносить жизни гражданских – еще хуже, поскольку это буквально военное преступление.

Манипулируя информацией об утренних обстрелах, в процессе пропагандисты традиционно придумали абсолютную ложь – якобы в доме никто не проживает и информация о разрушении дома якобы постановление. Мы уже слышали подобную ложь о Мариуполе и Буче. Странно, что оккупанты не сказали, что в этом доме сидели нацисты и бандеровцы.

Добавим, что одна из ракет попала на территорию детского сада. На месте детской площадки, на которой совсем недавно играли дети, теперь огромная 7-метровая воронка.

Ложь российских СМИ

Между тем еще один известный приспешник Кремля, Владимир Соловьев, написал о том, что российские ракеты "Калибр" "напоминают украинцам, что бомбить Донецк – это плохо".

Россияне рады обстрелу Киева и ждут, чтобы бомбили Львов

Жители России, комментируя сообщения новостных телеграм-каналов, радуются ракетным обстрелам Киева. По их мнению, это "давно пора" было сделать. Теперь они с нетерпением ждут обстрелов Львова.

Что пишут россияне об обстрелах Киева:

Нынешний обстрел Киева: главное

26 июня, во время воздушной тревоги, россияне нанесли удар по Киеву из Каспийского моря.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские захватчики выпустили по Киеву от 4 до 6 ракет.

Подразделения противовоздушной обороны сбили часть из них. Обломки одной уже нашли, а другие – до сих пор ищут.

В течение июня россияне уже во второй раз обстреляли столицу. 5 июня оккупанты ударили по Киеву тоже из Каспийского моря.

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