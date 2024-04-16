Россияне теряют до 70% техники при попытках штурмовать Часов Яр - комбат

Россияне активизировали свои усилия на востоке Украины. В частности, они пытаются штурмовать Часов Яр, но несут колоссальные потери.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ, несмотря на нехватку боеприпасов, удерживают позиции в районе Часового Яра в Донецкой области. За минувшие сутки враг никаких тактических успехов не имел.

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Мы держим фронт

По словам комбата, Часов Яр – это господствующая высота, поэтому если россияне ею завладеют, то смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и отдельными средствами Краматорск.

Однако это только планы врага, потому что Силы обороны Украины эффективно уничтожают врага. Федоренко объяснил, что обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в штурмах.

Поэтому держим фронт,

– уверяет он.

Ситуация на востоке Украины

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.