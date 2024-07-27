Давят на всем фронте, чтобы не дать ВСУ перехватить инициативу: ISW анализирует положение россиян

Россияне пытаются давить на всем фронте, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы на поле боя. Собственно на это указывает изменение задачи центральной группировки войск России в Донецкой области.

Выводы опубликовали аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете по войне в Украине.

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Российское военное командование пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск России измельчать наступательные операции на длинном фронте больше соответствует этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра,

– говорится в отчете.

Новая задача оккупационных войск

. Недавно российские оккупанты расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что военное командование страны-агрессора отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении.

Зато российское военное командование может поставить перед центральной группировкой войск России задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области.

"Расширение зоны ответственности центральной группировки войск указывает на то, что российское военное командование может считать, что быстрые тактические успехи в районе Авдеевки маловероятны", – добавляют аналитики.

Россияне могли просто провалиться

При этом пока не до конца понятно, основывается ли эта оценка на ослаблении украинских материально-технических и человеческих ресурсов, или на оценке неспособности российской центральной группировки войск выполнить поставленные задачи.

Зона ответственности, простирающаяся с юго-запада от Донецка до Торецка, будет отвлекать имеющиеся российские силы и средства от усилий, направленных на тактически значимое продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки.

Более того, центральной группировке войск, очевидно, не хватает резервов, необходимых для интенсификации операций в районе Авдеевки до уровня, который бы позволил достичь относительно быстрых успехов при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях.