Постараются максимум взять территорий, – нардеп о замысле россиян по фронту

Британская разведка отмечает, что продвижение россиян в районе Авдеевки на прошлой неделе ускорилось. Даже несмотря на потери, которые они несут.

В целом оккупанты имеют свою стратегическую задачу, которую пытаются выполнить. О ней в разговоре с 24 Каналом отметил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.

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Задание россиян

Стратегическая задача россиян– выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому они и суют на соответствующих участках фронта. Они пытаются ускориться, потому что понимают– если нам сейчас поступит помощь, дальше это сделать будет гораздо труднее.

"Я думаю, основная задача– это все же до 9 мая принести какую-нибудь победу. У них есть Авдеевка, они будут ею козырять, что они ее через два года с такими жертвами взяли, как они козыряли Бахмутом, но с ним у россиян была другая проблема",– заметил Костенко.

Как бы россияне ни пытались переиграть все сейчас, Бахмут условно закрепился за вагнеровцами, которых они дискредитировали. По факту российская армия самостоятельно победу не одержала. Поэтому им очень нужна Авдеевка сейчас еще и политически.

"И сейчас они также хотят Часов Яр, чтобы открыть себе путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. Это уже большие города, и мы понимаем, что им потребуются большие ресурсы. Действительно, они понимают, что у них пока есть шанс, пока там не прошла в полной мере мобилизация, пока не прошло в полной мере дохождение техники– они будут пытаться максимум взять территорию",– добавил Костенко.

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