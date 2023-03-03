Россияне хотят обмануть ВСУ муляжами танков, но выходит только насмешить: комические фото

Российские оккупанты решили обмануть наших защитников муляжами танков. Однако сделали их такими нелепыми, что только насмешили. Хотя это и неудивительно.

Россияне решили сделать макеты военной техники для того, чтобы обмануть наших военных. То есть ВСУ видели бы эти "танки" и отстреливали бы по ним снаряды.

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Хотели обмануть ВСУ, но только насмешили

В то же время нужно быть слепым на оба глаза, чтобы принять эти невероятные "инженерные конструкции" за военную машину. Возможно, захватчики вдохновлялись флагманом российского танкостроения – Т-14 "Армата". Ведь если поставить их рядом, то невооруженным глазом сложно будет найти разницу.

По крайней мере, эти муляжи хотя бы не разваливаются на глазах. Конечно, мы и фото подготовили, но предупреждаем, что это потенциально смешной контент, поэтому будьте осторожны.



Российский муляж танка / Скриншот с видео

Эту тактику захватчики, конечно же, скопировали у Вооруженных Сил Украины. Это ведь все на что способна "вторая армия мира". У них нет ничего своего – только ворованное. И это касается не только тактики на поле боя – россияне хотели даже наш борщ себе присвоить, поэтому о чем здесь вообще можно говорить.

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Как должен выглядеть нормальный муляж техники

Заметим, что наше государство вместе с Чехией создает муляжи военной техники. В частности, артиллерийских ракетных систем HIMARS и гаубиц М777.

Можем предположить, что отсюда россияне и берут безумные цифры относительно ликвидированных в Украине HIMARS. Но если серьезно, это хоть какая-то победа для оккупантов. В следующий раз российский диктатор Владимир Путин сможет похвастаться перед своим населением количеством уничтоженных "картонных" HIMARS.



Украинский муляж HIMARS / Скриншот с видео



Украинский муляж гаубицы / Скриншот с видео

А вот так должен выглядеть муляж военной техники "здорового человека". Напоминает типичную ситуацию всех школьников: "Я дам тебе списать, только сделай так, чтобы учитель не заметил". Здесь россияне справились просто замечательно – нет ничего общего, да еще и посмешили украинцев.