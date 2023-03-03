Росіяни вирішили зробити макети військової техніки для того, щоб обманути наших військових. Тобто ЗСУ бачили б "танки" та відстрілювали б по них снаряди.

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Хотіли обдурити ЗСУ, але лише насмішили

Водночас треба бути сліпим на обидва ока, щоб прийняти ці неймовірні "інженерні конструкції" за військову машину. Можливо загарбники надихалися флагманом російського танкобудівництва – Т-14 "Армата". Адже якщо поставити їх поруч, то неозброєним оком важко буде знайти різницю.

Принаймні ці муляжі хоча б не розвалюються на очах. Звісно ми й фото підготували, але попереджуємо, що це потенційно смішний контент, тому будьте обережними.



Російський муляж танка / Скриншот з відео

Цю тактику загарбники звісно ж скопіювали у Збройних Сил України. Адже це все на що здатна "друга армія світу". У них немає нічого свого – лише крадене. І це стосується не лише тактики на полі бою – росіяни хотіли навіть наш борщ собі привласнити, то про що тут взагалі можна говорити.

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Як має виглядати нормальний муляж техніки

Зауважимо, що наша держава спільно з Чехією створює муляжі військової техніки. Зокрема артилерійських ракетних систем HIMARS і гаубиць М777.

Можемо припустити, що звідси росіяни й беруть ті шалені цифри щодо ліквідованих в Україні HIMARS. Але якщо серйозно, це бодай якась перемога для окупантів. Наступного разу російський диктатор Владімір Путін зможе похвалитися перед своїм населенням кількістю знищених "картонних" HIMARS.



Український муляж HIMARS / Скриншот з відео



Український муляж гаубиці / Скриншот з відео

А ось так має виглядати муляж військової техніки "здорової людини". Нагадує типову ситуацію усіх школярів: "Я дам тобі списати, тільки зроби так, щоб учитель не помітив". Тут росіяни справилися просто чудово – нічого спільного та ще й посмішили українців.