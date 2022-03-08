Россияне деморализованы, – в Генштабе рассказали о больших потерях противника
Источник:Генштаб ВСУ
Российским оккупантам уже не хватает сил и средств, поэтому они не могут продолжать продвигаться вглубь Украины. Особенно на севере.
Да и в целом морально-психологическое состояние противника низкое. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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Противник деморализован через большие потери в живой силе и военной технике,– отметили в Генштабе ВСУ.
На отдельных направлениях оккупанты банально хотят убежать от службы и прибегают к дезертирству.
Потери агрессора
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее также опубликовал свои данные по потере российских войск с начала нового вторжения в Украину.
Так, по сообщению штаба, потери российских военных к утру 7 марта составили:
- более 11 тысяч человек личного состава
- 290 танков
- 999 боевых бронированных машин
- 117 артиллерийских систем
- 50 реактивных систем залпового огня
- 23 средства противовоздушной обороны
- 46 самолетов
- 68 вертолетов
- 454 единицы автомобильной техники
- 3 корабля/катера
- 60 цистерн топливом
- 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
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