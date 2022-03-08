Россияне деморализованы, – в Генштабе рассказали о больших потерях противника

8 марта 2022 , 01:54
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российским оккупантам уже не хватает сил и средств, поэтому они не могут продолжать продвигаться вглубь Украины. Особенно на севере.

Да и в целом морально-психологическое состояние противника низкое. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Противник деморализован через большие потери в живой силе и военной технике,– отметили в Генштабе ВСУ. 

На отдельных направлениях оккупанты банально хотят убежать от службы и прибегают к дезертирству.

Потери агрессора

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее также опубликовал свои данные по потере российских войск с начала нового вторжения в Украину.

Так, по сообщению штаба, потери российских военных к утру 7 марта составили:

  • более 11 тысяч человек личного состава
  • 290 танков
  • 999 боевых бронированных машин
  • 117 артиллерийских систем
  • 50 реактивных систем залпового огня
  • 23 средства противовоздушной обороны
  • 46 самолетов
  • 68 вертолетов
  • 454 единицы автомобильной техники
  • 3 корабля/катера
  • 60 цистерн топливом
  • 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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Автор: Аліна Оліховська