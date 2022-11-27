"Забрали на оздоровление": как россияне похищали детей из Херсонской области

Оккупанты депортировали из Херсона около тысячи детей. Пока прокуратура, Служба безопасности и полицейские устанавливают, где враг может содержать несовершеннолетних.

Об этом сообщила руководительница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. По ее словам, россияне вывозили детей из образовательных учреждений на период осенних каникул.

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Как депортировали детей

Оккупанты врали, что забирают детей якобы на оздоровление на левый берег. Кроме этого, как отметила Лугова, россияне забрали всех детей из детских домов.

Мы знаем, что оккупационные власти перед отъездом требовали от родителей предоставления детям оригиналов их свидетельств о рождении. Фактически враг осуществил депортацию херсонских детей. Место нахождения вывезенных детей из школ, а также детских домов неизвестно, – рассказала глава Херсонской МВА.

Установить точное количество невозможно

Луговая заверила, что Украина прилагает много усилий, чтобы выяснить, где находятся дети. Для этого привлекли сотрудников полиции, прокуратуры, службы безопасности. Как отметила чиновница, установить точное количество несовершеннолетних пока невозможно.

Глава Херсонской МВА рассказала, что во время отступления враги забирали детей из общин на обоих берегах Днепра. Город и правоохранители собрали информацию, что оккупанты похитили около тысячи детей из Херсонской области.

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