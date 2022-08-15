россияне держат нескольких херсонцев в СИЗО и объявили им подозрения по "законам" россии

Многие жители Херсона действительно сейчас находятся в симферопольском СИЗО, им выдвигают "обвинения" по российским законам. Речь идет о таких статьях, как "терроризм" или "экстремизм".

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что никакого законного права на такие действия у россиян нет.

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Следственный комитет россии действительно присутствует в Херсоне, его перевезли в россию после министерства внутренних дел. Занимается он инфраструктурой – пытаются "расследовать" попадание в мосты,

– говорит Владимир Молчанов.

По словам херсонского активиста, среди херсонских коллаборантов в "полиции" есть также командир несуществующего в Украине "беркута", но никакого батальона в полном составе на временно оккупированной территории не замечали.

А "карательными" акциями занимается росгвардия, точнее, ее остатки, или мобилизованные из Донбасса, с высоким уровнем жестокости, резюмирует Молчанов.

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