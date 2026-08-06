"Россияне должны бояться": Федоров высказался о возможности уничтожения баллистических установок

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что россияне должны на себе ощутить действие украинской баллистики. По его словам, существует большое количество вооружений, которые можно применить для уничтожения российских баллистических установок, однако наиболее эффективной может оказаться именно ракета украинского производства.

Об этом он заявил во время стрима Сергея Стерненко.

Что сказал Федоров о борьбе с русской баллистикой?

По его словам, борьба с российской баллистикой не ограничивается только средствами противовоздушной обороны. Одним из самых эффективных способов является уничтожение пусковых установок еще до или сразу после запуска ракет. По словам экс-министра, из-за дефицита средств противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты, Украина должна делать ставку не только на их сбивание, но и на уничтожение пусковых установок и другие способы срыва вражеских запусков.

Федоров подчеркнул, что идеальным вариантом в борьбе с вражескими ракетами является "баллистика против баллистики". В то же время, он подчеркнул, что Украина должна применять и другие, асимметричные методы поражения.

Есть другие операции, которые нужно делать и нужно делать их агрессивно и достаточно асимметрично. Россияне должны понимать, что подойти к пусковой баллистике и привести ее в действие – это 90% гарантированная смерть,

– заявил он.

По словам Федорова, Силы обороны уже совершают операции по уничтожению российских пусковых установок. Такой подход может стать одним из самых эффективных способов уменьшения угрозы баллистических ударов и в перспективе дать ощутимые результаты. В частности, экс-министр отметил, что в день своего увольнения были проведены испытания государственного проекта, разрабатываемого около десяти лет. По его словам, украинская баллистическая ракета успешно поразила определенную цель практически без отклонений.