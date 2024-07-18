Едут через Запорожское направление: как россияне планируют действовать возле Угледара

Россияне переправляют свои войска в сторону Запорожского направления. Есть предположение, что враг готовится к усилению боевых действий, однако пока неизвестно где именно.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне завозят подразделения колоннами без техники или с небольшим ее количеством. Они направляются или с территории России, или с Донецкого направления.

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Российские колонны

Андрющенко отметил, что по данным местных жителей, противник завозит на временно оккупированной территории Украины готовые и слаженные подразделения с боекомплектами. Они движутся в сторону боевого столкновения.

Едут они необычно, в частности через Розовку Запорожской области. Это совпадает с планами россиян по усилению давления на Запорожском направлении. Однако мы наблюдаем, что надо смотреть в другую сторону, а именно на Донецкую область – Угледар,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он подчеркнул, что россияне уже не впервые пытаются захватить этот город. Они давят в сторону Курахова, чтобы, вероятно, иметь возможность взять Угледар в окружение.

Какая ситуация возле Угледара: смотрите на карте

По мнению Андрющенко, россияне имеют замысел со стороны Запорожской области двигаться к Угледару, чтобы вытеснить оттуда украинские Силы обороны.

Сейчас у россиян есть определенные проблемы с замещением и дополнением личного состава. Однако это не означает, что они остановились. Оккупанты пополнят свои резервы, но эта задержка немного поможет украинским военным подготовиться к вероятному давлению на Запорожском направлении,

– сказал он.