Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни завозять підрозділи колонами без техніки або з невеликою її кількістю. Вони прямують або з території Росії, або з Донецького напрямку.

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Російські колони

Андрющенко зазначив, що за даними місцевих жителів, противник завозить на тимчасово окупованої території України готові та злагоджені підрозділи з боєкомплектами. Вони рухаються у сторону бойового зіткнення.

Їдуть вони незвично, зокрема через Розівку Запорізької області. Це збігається із планами росіян щодо посилення тиску на Запорізькому напрямку. Однак ми спостерігаємо, що треба дивитись в інший бік, а саме на Донецьку область – Вугледар,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Він підкреслив, що росіяни вже не вперше намагаються захопити це місто. Вони тиснуть у бік Курахова, щоб, ймовірно, мати змогу взяти Вугледар в оточення.

Яка ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

На думку Андрющенка, росіяни мають задум зі сторони Запорізької області рухатись до Вугледара, щоб витіснити звідти українські Сили оборони.

Зараз у росіян є певні проблеми із заміщенням та доповненням особового складу. Проте це не означає, що вони зупинилися. Окупанти поповнять свої резерви, але ця затримка трохи допоможе українським військовим підготуватись до ймовірного тиску на Запорізькому напрямку,

– сказав він.