Россияне еще не разочаровались в Путине, – Куса
Санкции почувствует лишь незначительная часть россиян. Большинство будет жить как и до войны и, соответственно, будет доверять Владимиру Путину.
Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса. Он отметил, что в России следует различать средний городской класс.
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Путин – центр доверия к власти
По словам Кусы, 60 – 65% россиян, если не больше, живут в условиях, оторванных от западной финансовой экономической системы. Они зависят от государства и социальных выплат. Соответственно, на них санкции будут иметь минимальное влияние.
Куса отметил, что, возможно, повлияет только дефицит товаров. К примеру, сейчас есть проблемы с сахаром.
Эксперт подчеркнул, что именно Путин сегодня – центр доверия к власти. То есть парламент и правительство вообще не имеют никакого значения.
Важно только доверие к политическому лидеру. Пока в нем они не разочаровались. Я таких индикаторов не вижу,
– сказал Куса.
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