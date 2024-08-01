Пытаются сформировать "ударный кулак": Андрющенко предположил, куда планирует давить Россия

Враг накапливает силы, чтобы двинуться на Угледарское направление. Наблюдая за активностью россиян, по меньшей мере им понадобится еще 2 недели, чтобы сформировать "ударный кулак" и начать осуществлять давление.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что к таким намерениям российской армии стоит относиться серьезно.

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Россияне изменили тактику

Андрющенко подчеркнул, что оккупанты изменили тактику и пытаются создавать угрозы в окружении, иногда успешно, иногда не очень. По его словам, тактику, которую они "откатали" в Авдеевке, достаточно активно используют на севере Донецкой области.

"Возможно, это будет и в Угледаре, но с более широким углом. Очень активные боевые действия на Кураховском направлении, а с Курахово легко потом спускаться на Угледар, создавая угрозу. Вот в это время у них будет потребность в Запорожском направлении, потому что с Розовки удобно подниматься на север и выходить тоже на Угледарское направление", – озвучил советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты формируют "ударный кулак"

Сегодня российская армия пытается сформировать ударное подразделение в районе Розовки и Пологов Запорожской области.

Все, что идет на Розовку и Пологи, заходит из России, это колонны с подразделениями, нормально укомплектованы, у них новая форма и грузовики, они не с поля боя. Одновременно с этим с линии фронта россияне выводят подразделения, которые доукомплектовываются из агломерации Мариуполя и Бердянска, там уже техника с фронта,

– озвучил Андрющенко.

Это, на взгляд Андрющенко, указывает на то, что к формированию ресурса на Запорожском направлении россияне относятся серьезнее, чем к текущему восстановлению сил на севере Донецкой области.