В недавнем случае российские военные передвигались на гидроцикле. В них попал дрон, после чего они попали в реку и уже не смогли выбраться.

Такие случаи в российской армии не редкость. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

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Как россияне тонут в Днепре

Недавний инцидент произошел на острове Белорудный в дельте Днепра. По информации агента из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, двое солдат погибли во время операции.

Российские военные передвигались на гидроцикле, но во время обстрела с дрона потеряли управление, упали в воду и утонули.

Подобные инциденты среди российских военнослужащих не являются единичными. По словам источника, причинами являются низкий уровень подготовки личного состава и сложные условия местности, с которыми солдаты не могут справиться.

К тому же, российские войска часто деморализованы, а отправка на изолированные острова используется еще и как метод наказания. Подобные трагедии еще больше подрывают моральное состояние подразделений.