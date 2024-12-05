Такі випадки у російській армії не рідкість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
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Як росіяни тонуть у Дніпрі
Недавній інцидент стався на острові Білорудий у дельті Дніпра. За інформацією агента з 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ, двоє солдатів загинули під час операції.
Російські військові пересувалися на гідроциклі, але під час обстрілу з дрона втратили керування, впали у воду та втонули.
Подібні інциденти серед російських військовослужбовців не є поодинокими. За словами джерела, причинами є низький рівень підготовки особового складу та складні умови місцевості, з якими солдати не можуть впоратися.
До того ж, російські війська часто деморалізовані, а відправлення на ізольовані острови використовується ще й як метод покарання. Подібні трагедії ще більше підривають моральний стан підрозділів.