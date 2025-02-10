Как погода помогает сдерживать врага у реки Оскол: рассказали в ОСГВ "Хортица"
Оккупанты продолжают пытаться перейти реку Оскол в Харьковской области. Но теплая погода этой зимой мешает планам россиян.
Из-за отсутствия льда они используют малые плавсредства, фактически резиновые лодки. Об этом рассказал майор, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что происходит в Харьковской области
По словам Трегубова, быстрая река Оскол не промерзает из-за характерных сейчас заморозков. Поэтому пересечь ее, в частности на бронетранспортере, сейчас невозможно. Зато малое плавсредство способно поместить только боевую группу.
Переплыв Оскол, оккупанты заседают в лесополосах и ждут подкрепления. Только после накопления "относительной силы" враг пытается атаковать населенные пункты.
Силы обороны прежде всего поражают российские плавсредства с помощью дронов. После высадки групп – их бьют преимущественно сбросами с БПЛА. Это сопровождается и прилетами с подконтрольных России территорий за Осколом.
Подобное противостояние происходит уже несколько месяцев, в частности, у поселков Двуречная и Терны.
Ранее защитники уже сообщали о систематических попытках противника пересечь реку вблизи Двуречной. На резиновых лодках на правый берег переправляется от 2 до 8 человек.