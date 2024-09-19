Готовят провокации: россияне минируют дамбы вокруг Белгорода

Россияне заминировали дамбы в Белгородской области. Это может свидетельствовать о вероятности подготовки провокаций или плана на случай продвижения Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев. Также подобные действия оккупантов могут содержать и пропаганду для собственно самих россиян.

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Россияне готовят провокации возле Белгорода

Как рассказал Саранцев, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения. Позже они могут это использовать, чтобы обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что Россия готовит провокации на гидротехнических сооружениях,

– заверил он.

По его словам, подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затопления населенных пунктов и экологической катастрофы.

К слову, на железнодорожной дороге в Белгородской области неизвестные лица совершили диверсию. С рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда. По сообщениям кремлевских информационных ресурсов, якобы нет пострадавших.