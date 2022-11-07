Россияне готовят кровавые провокации на Херсонщине и вывозят все, что украли

Российские оккупанты готовят очередную провокацию в Херсонской области. Они еще раз пытаются обвинить Вооруженные силы Украины.

Захватчики отправляют сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, пользующихся услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о том, что командование ВСУ намерено осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

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Захватчики готовят очередную провокацию в Херсонской области

Следовательно, жителей оккупированной Херсонщины призывают эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

Это может свидетельствовать о том, что оккупанты в ближайшее время могут нанести провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег.

В украинской разведке сообщают, что в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники оккупантов со стороны Казацкого в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Отмечают, что большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, захватчики массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.

Оккупанты вывозят награбленное

В Бериславском районе оккупанты массово грабят частные дома, магазины и склады. Захватчики разграбили имущество Бериславской подстанции районной электросети. Они вывезли машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы.

Из населенного пункта Любимовка россияне изымают практически весь имеющийся в наличии автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.

Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольга и Токаревка захватчики взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.

Зачем оккупанты "эвакуируют" местных

Оккупанты на Херсонщине объявили о так называемой "эвакуации". Однако, в первую очередь, она касается фактически тех россиян, которые после оккупации региона приехали туда.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что заехавшие на Херсонщину россияне бегут на левый берег региона, чтобы иметь возможность бежать, когда ВСУ деоккупируют Херсон.

По словам Михаила Подоляка, действия россиян в Херсонской области и нагнетание ситуации вокруг региона направлены на то, чтобы показать миру, что якобы российская армия сдержала наступление украинских войск под Херсоном. Однако наши защитники и защитницы эффективно продвигаются на разных направлениях фронта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.

В украинской разведке также рассказали, когда ВСУ могут освободить Херсон от захватчиков.

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